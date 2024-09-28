البنتاجون: أوستن يقول إن أمريكا عازمة على منع إيران من توسيع الصراع بالشرق الأوسط

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم السبت إن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران والجماعات التي تدعمها من استغلال الوضع في لبنان أو توسيع رقعة الصراع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر إن أوستن عبر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها و”أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد لحماية القوات والمنشآت الأمريكية في المنطقة وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل”.