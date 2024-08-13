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البنتاجون: إصابة 8 عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيرة في سوريا الأسبوع الماضي

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن ثمانية عسكريين أمريكيين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي.

وهذه أول مرة تذكر فيها الوزارة عدد المصابين في الحادث.

وكانت رويترز أول من أود نبأ إصابة عدد من أفراد الجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في هجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة على قاعدة رومالين لاندينج زون التي تستضيف هذه القوات.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر للصحفيين يوم الثلاثاء إن ثلاثة عسكريين عادوا بالفعل إلى الخدمة. وتلقى الجنود الثمانية العلاج جراء تعرضهم لإصابات دماغية واستنشاقهم الدخان.

وتقول الولايات المتحدة إن لديها قوات في سوريا قوامها 900 عسكري فضلا عن 2500 في العراق تقدم المشورة للقوات المحلية وتساعدها على منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من البلدين قبل أن تتمكن القوات من دحره.

وأضاف رايدر أن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم نفذته قوات مدعومة من إيران، مشيرا إلى أن البنتاجون يعمل على تحديد هوية هذه القوات.

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