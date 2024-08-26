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البنتاجون: التهديد بشن إيران أو وكلائها هجوما على إسرائيل لا يزال قائما

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ترى أن التهديد بشن إيران أو وكلائها هجوما على إسرائيل لا يزال قائما، وذلك بعد إطلاق جماعة حزب الله اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ردا على مقتل قائد كبير في حزب الله.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجر جنرال باتريك رايدر للصحفيين “أود أن أشير إلى بعض التعليقات العامة التي أدلى بها الزعماء الإيرانيون وآخرون… لا يزال تقييمنا هو أنه يوجد تهديد بشن هجوم”.

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