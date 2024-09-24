البنتاجون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ ستينجر لمصر بقيمة 740 مليون دولار

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع 720 صاروخ ستينجر لمصر مقابل 740 مليون دولار.

والصواريخ مطلوبة بشدة في أوكرانيا نظرا لتمكنها من ردع الهجمات الروسية من الجو، وأيضا في الدول الأوروبية المجاورة التي تخشي من أنها قد تحتاج إلى صد القوات الروسية.

وستثبت مصر صواريخ ستينجر على مركبات مزودة بنظام إطلاق أفنجر بدلا من قاذفات محمولة على الكتف.

وذكرت وزارة الدفاع أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة آر.تي.إكس.

وهذا الصيف، قدمت العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي طلبات لشراء صواريخ ستينجر بقيمة نحو 700 مليون دولار.

ومدد هذا الطلب قائمة الطلبات المتراكمة في خطوط الإنتاج حتى عام 2029 فيما تزيد مصر من الطلب الإجمالي.