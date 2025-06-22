البنتاجون: الضربات الأمريكية ضد إيران حققت “نجاحا مذهلا وساحقا”

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الأحد إن الضربات العسكرية الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية حققت نجاحا مذهلا وساحقا، واستغرق التخطيط لها شهورا وأسابيع.

وأضاف هيجسيث أن الضربات لم تستهدف قوات أو مواطنين إيرانيين، لكنها قضت على طموحات إيران النووية.

وقال هيجسيث “العملية التي خطط لها الرئيس ترامب جريئة ورائعة، إذ أظهرت للعالم أن الردع الأمريكي قد عاد. عندما يتحدث هذا الرئيس، يجب على العالم أن ينصت”.