البنتاجون: سنواصل العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن يوآف جالانت، الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصب وزير الدفاع يوم الثلاثاء، كان “شريكا موثوقا به”، وإنها ستواصل العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجر جنرال باتريك رايدر في بيان “التزام أمريكا بأمن إسرائيل لا يزال صارما وستواصل وزارة الدفاع الأمريكية العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل”.