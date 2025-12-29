البنتاجون: عقد لبوينج بقيمة 8.6 مليار دولار لتسليم مقاتلات إف-15 لإسرائيل

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين إن شركة بوينج حصلت على عقد بقيمة 8.6 مليار دولار لبرنامج مقاتلات إف-15 الإسرائيلي، وذلك بعد أن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

وذكر البنتاجون “ينص هذا العقد على تصميم ودمج ومعدات واختبار وإنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة من طراز إف-15آي.إيه لسلاح الجو الإسرائيلي مع خيار لشراء 25 طائرة إف-15آي.إيه إضافية”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)