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البنتاجون: لدينا 2000 جندي أمريكي في سوريا

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إن هناك 2000‭ ‬جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقا وهو 900 جندي.

وأضافت أن الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر لصحفيين إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي، لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف رايدر “علمت بالرقم اليوم… ولأني كنت أقف هنا وأقول لكم إن عدد الجنود 900، أردت أن أخبركم ما نعرفه بشأن ذلك”.

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