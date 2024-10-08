البنتاجون: وزير الدفاع الإسرائيلي يلغي زيارته لواشنطن

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ألغى زيارته المقررة يوم الأربعاء إلى البنتاجون، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد أولا التحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يأتي الإلغاء المفاجئ للزيارة يوم الثلاثاء وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، إذ تدرس الأولى خيارات الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران عليها الأسبوع الماضي، وهو الثاني من نوعه هذا العام.

ورفض البنتاجون الإفصاح عن سبب إلغاء جالانت زيارته، وأحال الصحفيين إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية. ولم يرد مكتبا نتنياهو وجالانت بعد على طلب التعليق.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ في إفادة صحفية “علمنا للتو أن الوزير جالانت سيؤجل زيارته إلى واشنطن”، محيلة أسئلة عن سبب إلغاء جالانت الزيارة لحكومة إسرائيل.

وذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي أن جالانت كان يأمل أن تعزز زيارته للولايات المتحدة التنسيق بشأن إيران، لكن قبل ساعات من المغادرة، وضع نتنياهو شرطين مسبقين، وهما التحدث هاتفيا إلى بايدن وموافقة مجلس الوزراء على الرد على إيران.

وأحال البيت الأبيض أسئلة عن زيارة جالانت إلى الحكومة الإسرائيلية. وتحدث بايدن ومساعدوه عن مكالمة محتملة مع نتنياهو منذ نهاية سبتمبر أيلول. لكن البيت الأبيض لم يرد بعد على سؤال عما إذا كانت هذه المكالمة قد تحدد موعدها حاليا.

وقال بايدن يوم الجمعة إنه يعتقد بأن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى كيفية الرد على إيران، وأضاف أنه سيفكر في بدائل لضرب حقول النفط الإيرانية لو كان في مكان إسرائيل.

وحذرت طهران يوم الثلاثاء إسرائيل من تنفيذ التهديدات بالثأر.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده سترد على أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية، بينما قال مسؤول إيراني كبير لدول الخليج إن السماح باستخدام مجالها الجوي لاستهداف بلاده سيكون “غير مقبول” وإن ذلك سيستدعي ردا.

وتسعى القوى الغربية للتوصل إلى حل دبلوماسي، مخافة أن يؤثر الصراع على منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط على نطاق أوسع.