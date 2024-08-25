البنتاجون: وزير الدفاع يوجه ببقاء مجموعتي حاملات طائرات بالشرق الأوسط

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تل أبيب (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأحد إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر ببقاء مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، مما يعزز الوجود العسكري الأمريكي وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

ويمثل هذا الإعلان، الذي جاء في ملخص مكالمة بين أوستن ونظيره الإسرائيلي، تحولا.

وكان البنتاجون قد نشر في البداية المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن في المنطقة مع خطة لتحل محل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات تيودور روزفلت.