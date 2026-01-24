البنتاجون يتوقع دورا “أكثر محدودية” في ردع كوريا الشمالية

reuters_tickers

5دقائق

24 يناير كانون الثاني (رويترز) – أظهرت وثيقة سياسية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) صدرت أمس الجمعة أن الوزارة تتوقع أن تضطلع الولايات المتحدة بدور “أكثر محدودية” في ردع كوريا الشمالية وأن تتولى كوريا الجنوبية المسؤولية الرئيسية، في خطوة قد تؤدي إلى تقليص حجم القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

وتستضيف كوريا الجنوبية نحو 28500 جندي أمريكي في إطار الدفاع المشترك ضد أي تهديد عسكري تمثله كوريا الشمالية، ورفعت سول ميزانيتها الدفاعية 7.5 بالمئة لهذا العام.

وجاء في استراتيجية الدفاع الوطني، وهي وثيقة توجه سياسات البنتاجون، أن “كوريا الجنوبية قادرة على تحمل المسؤولية الأساسية لردع كوريا الشمالية بدعم أمريكي حيوي ولكنه أكثر محدودية”.

وأضافت الوثيقة المؤلفة من 25 صفحة “هذا التحول في ميزان المسؤولية يتماشى مع مصلحة أمريكا في تحديث وضع القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية”.

وأشار بعض المسؤولين الأمريكيين في السنوات الماضية إلى وجود رغبة في جعل القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أكثر مرونة لاحتمال نشرها خارج شبه الجزيرة الكورية للتعامل مع مجموعة أوسع من التهديدات مثل الدفاع عن تايوان وكبح النفوذ العسكري المتنامي للصين.

وتقاوم كوريا الجنوبية فكرة تغيير دور القوات الأمريكية لكنها عملت على تنمية قدراتها الدفاعية في السنوات العشرين الماضية بهدف أن تكون قادرة على تولي قيادة القوات الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة في زمن الحرب. ولدى سول 450 ألف جندي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد تشكل “جوهر” التحالف الذي ردع العدوان الكوري الشمالي وأرسى السلام في شبه الجزيرة والمنطقة.

وأضافت “سنواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتطوير هذا التحالف في هذا الاتجاه”.

وجاء في الوثيقة الشاملة التي تنشرها كل إدارة جديدة أن أولوية البنتاجون هي الدفاع عن الوطن.

وبالنسبة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، قالت الوثيقة إن البنتاجون يركز على ضمان عدم هيمنة الصين على الولايات المتحدة أو حلفائها.

وأضافت الوثيقة دون ذكر تايوان بالاسم “لا يتطلب هذا تغيير النظام أو أي صراع وجودي آخر. بل إن السلام اللائق، بشروط مواتية للأمريكيين وفي الوقت نفسه مقبولة للصين وتستطيع العيش في ظلها هو أمر ممكن”.

وتقول الصين إن تايوان، ذات الحكم الديمقراطي، جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة. وترفض تايوان مزاعم بكين بالسيادة وتقول إن شعب تايوان هو الوحيد الذي له الحق في تقرير مستقبله.

وتشير وثيقة البنتاجون إلى أنه على الرغم من تعرض إيران لانتكاسات في الأشهر الماضية، فهي تسعى لإعادة بناء جيشها، وأن طهران تبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية “محاولة الحصول على سلاح نووي مجددا”.

وحتى مع توجه القوات الأمريكية إلى المنطقة، تؤكد الوثيقة أن إسرائيل “حليف مثالي” ويمكن تعزيز قدراتها الدفاعية. وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل توترا في بعض الأحيان بسبب الحرب في غزة.

وتبدي وثيقة البنتاجون الاستراتيجية حذرا أكبر تجاه الحلفاء الأوروبيين إذ تنص على أنه بينما تواصل الولايات المتحدة انخراطها في أوروبا، فإنها تعطي الأولوية للدفاع عن الولايات المتحدة وردع الصين.

وتؤكد الوثيقة أن روسيا ستظل تشكل تهديدا “مستمرا (لأعضاء حلف شمال الأطلسي الشرقيين) ولكن يمكن السيطرة عليه”، وأن البنتاجون سيوفر للرئيس ترامب خيارات “لضمان وصول الولايات المتحدة عسكريا وتجاريا إلى مواقع استراتيجية” في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك جرينلاند.

(إعداد حسن عمار ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)