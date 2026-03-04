البنتاجون يحدد هويات 4 جنود قُتلوا في حرب إيران

واشنطن 4 مارس آذار (رويترز) – حدد الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء هويات أربعة من أوائل الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في الحرب على إيران.

وحذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من سقوط مزيد من القتلى والجرحى الأمريكيين مع احتدام الصراع.

ومن بين ستة جنود أمريكيين لقوا حتفهم حتى الآن، كان الأربعة أعضاء في وحدة قوات الاحتياط التابعة للجيش في ولاية أيوا.

وقال الجيش أمس الثلاثاء إن الأربعة لقوا حتفهم يوم الأحد عندما اصطدمت طائرة مسيرة بمنشأة عسكرية أمريكية في ميناء الشعيبة بالكويت.

وقال البنتاجون إن الأربعة تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عاما وكانوا يخدمون في قيادة الدعم 103 من دي موين بولاية أيوا، وهي جزء من عمليات الإمداد العالمية للجيش.

وحدد الجيش هويات الجنود الأربعة من قوات الاحتياط وهم:

* الكابتن كودي إيه. كورك (35 عاما) من ونتر هافن بولاية فلوريدا.

* السرجنت نواه إل. تيجنز (42 عاما) من بلفيو بولاية نبراسكا.

* السرجنت نيكول إم. أمور (39 عاما) من وايت بير ليك في مينيسوتا.

* السرجنت ديكلان جيه. كودي (20 عاما) من ويست دي موين بأيوا.

وعبر الميجر جنرال تود إرسكين، قائد قيادة دعم المسرح 79، في بيان له عن “تعازيه الحارة” لأقارب وأفراد الوحدة التابع إليها الأربعة.

وحذر ترامب ومسؤولون كبار آخرون من سقوط مزيد من القتلى في صفوف الجيش الأمريكي بسبب الصراع مع إيران التي ترد على الضربات الأمريكية والإسرائيلية بشن هجمات.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أمس الثلاثاء إن إيران أطلقت حتى الآن أكثر من 500 صاروخ باليستي وما يزيد على ألفي طائرة مسيرة في هجماتها على دول بالشرق الأوسط.

وخلال إحاطة مغلقة للمشرعين أمس الثلاثاء، تطرق كل من وزير الدفاع بيت هيجسيث والجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى التهديدات التي تحيط بالقوات الأمريكية.

وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي “أخبرونا في تلك الغرفة أن المزيد من الأمريكيين سيلقون حتفهم – وأنهم لن يتمكنوا من إيقاف هذه الطائرات المسيرة”.

وقال مسؤولان لرويترز إن المنشأة في الكويت التي وقعت فيها الوفيات الأربع كانت محمية بجدران خرسانية مضادة للانفجارات لكنها لم تكن مزودة بسقف محصن.

وأضاف أحد المسؤولين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الدفاعات الجوية تعمل وقتها لكن يبدو أن الإنذار لم يصدر عند اقتراب الطائرة المسيرة.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)