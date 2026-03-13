البنتاجون يرفع مستوى التحقيق في غارة على مدرسة بإيران

واشنطن 13 مارس آذار (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي اليوم الجمعة أنه رفع مستوى التحقيق في الغارة المدمرة التي وقعت في 28 فبراير شباط على مدرسة للبنات في إيران بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن التحقيق يشير إلى مسؤولية القوات الأمريكية عنها.

وقالت إيران إن الغارة على مدرسة الشجرة الطيبة للبنات أدت إلى مقتل 168 تلميذة. وإذا تأكدت مسؤولية الولايات المتحدة، فسيكون هذا الهجوم من بين أسوأ وقائع مقتل المدنيين خلال الغارات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عقود.

وكانت رويترز أول من أورد النتائج الأولية للتحقيق في الخامس من مارس آذار.

ونظرا لخطورة الموضوع، رفض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث التعليق على النتائج الأولية للتحقيق قائلا “لن نسمح للتقارير بأن تقودنا أو تجبرنا على الإشارة إلى ما حدث”.

وأضاف أن تحقيقا على مستوى أعلى سيقوده جنرال أمريكي من خارج القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات على إيران. ولم يذكر الوزير اسم الجنرال. وعادة ما يتخذ الجيش الأمريكي مثل هذا الإجراء لضمان استقلال أكبر للمحققين.

وقال هيجسيث في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) “سيستغرق التحقيق الذي تجريه القيادة الوقت اللازم لمعالجة جميع الأمور المتعلقة بهذا الحادث”.

وحمَّل الزعيم الإيراني الأعلى الجديد مجتبى خامنئ أعداء البلاد مسؤولية الهجوم على المدرسة في أول رسالة له إلى الشعب الإيراني أمس الخميس، دون أن يذكر أن الولايات المتحدة هي المسؤولة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)