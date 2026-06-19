البنتاغون سيطلب 80 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب (إعلام)

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يعتزم البنتاغون أن يطلب من الكونغرس الأميركي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار للمساهمة خصوصا في تغطية تكاليف الحرب على إيران، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن هذه المسألة طُرحت هذا الأسبوع خلال مناقشات بين أعضاء الكونغرس ونائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ.

ولفتت الصحيفة إلى أن “قادة البنتاغون صرّحوا بأنهم قد يواجهون نقصا في التمويل المخصص للعمليات هذا الصيف ما لم يُقرّ الكونغرس مشروع قانون جديدا لاعتمادات الحرب”.

وأوضح هؤلاء أن “القوات المسلحة ستضطر إلى تقليص التدريبات العسكرية وغيرها من الأولويات بسبب الحرب في إيران ونشر القوات على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة”.

وفي منتصف أيار/مايو، قدّر البنتاغون تكلفة الحرب ضد إيران بنحو 29 مليار دولار، وهو رقم شككت فيه المعارضة الأميركية بشدة، معتبرة أنه أقل من التكلفة الفعلية.

كما ارتفعت أصوات تنتقد استخدام الجيش الأميركي كميات هائلة من الذخيرة خلال النزاع، خشية حدوث نقص في الإمدادات وتراجع القدرات.

ورفض وزير الدفاع بيت هيغسيث مؤخرا هذه الادعاءات ووصفها بأنها “مختلقة”.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، سيُخصص جزء من الأموال المطلوبة للعمليات البحرية ورواتب الأفراد والذخيرة وغيرها.

إضافةً إلى الحرب ضد إيران التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير وتوقفت مع توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، تكبدت الولايات المتحدة نفقات عسكرية باهظة أخرى.

فنفذت القوات الأميركي بصورة خاصة عملية معقدة في فنزويلا أدت إلى القبض على الرئيس نيكولاس مادورو الذي يُحاكم بتهمة الضلوع في عمليات تهريب مخدرات. ومنذ أيلول/سبتمبر، تشن الولايات المتحدة أيضا غارات على سفن تتهمها بالتورط في تهريب المخدرات في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي.

ووفقا للصحيفة، حذر بعض أعضاء الكونغرس من أنهم سيصوتون ضد هذا التمويل الإضافي. ولم تطلب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الكونغرس أي تفويض لشن الحرب على إيران، ويؤكد الديموقراطيون تاليا أنها غير قانونية.

دلا/جك/دص