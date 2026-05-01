البنتاغون يبرم اتفاقات مع سبع شركات ذكاء اصطناعي لاستعمال برامجها

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة إبرام اتفاقات مع سبع شركات تكنولوجيا تتيح لها استعمال برامجها للذكاء الاصطناعي في عمليات سرية تشمل تخطيط المهام وتحديد أهداف الأسلحة.

وأوضح البنتاغون في بيان أن الشركات التي اتفق معها هي “سبايس إكس”، الشركة الأم لمختبر الذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي”، و”أوبن إيه آي”، و”غوغل”، و”إنفيديا”، و”ريفليكشن”، و”مايكروسوفت”، وشركة “إيه دبليو إس” التابعة لشركة “أمازون” والمتخصصة في الحوسبة السحابية.

ولم تشمل الاتفاقات شركة “أنثروبيك” التي تخوض نزاعا مع الوزارة بسبب تمسكها بوضع ضوابط لكيفية استخدام الجيش لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها.

ويسعى الجيش الأميركي إلى التخلص تدريجيا من أدوات “أنثروبيك” بسبب اعتراضها على استخدام تقنيتها في المراقبة المحلية الجماعية أو في برامج قتل ذاتية التشغيل.

في وقت سابق من هذا العام، وصف البنتاغون هذه الشركة الناشئة بأنها خطر على سلسلة الإمداد، ومنع الجيش والمتعاقدين من استخدام منتجاتها.

وكان “كلود”، تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة “أنثروبيك”، النموذج الوحيد المصرح باستخدامه في العمليات السرية داخل الجيش الأميركي.

ووصف الإعلان الصادر الجمعة الاتفاقات مع منافسي شركة “أنثروبيك” بأنها محورية في مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لبناء ما أسمته “قوة قتالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولا”.

وقالت وزارة الدفاع إن عمليات التكامل هذه هدفها “تبسيط عملية تجميع البيانات، ورفع مستوى إدراك الوضع، وتعزيز عملية صنع القرار لدى المقاتلين”.

وأضاف البنتاغون إن منصة “جين إيه آي.ميل” الخاصة به استخدمها أكثر من 1,3 مليون من موظفي الوزارة.

