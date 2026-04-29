البنتاغون يبرم عقدا لزيادة استخدام تقنيات غوغل للذكاء الاصطناعي (تقارير)

أبرم البنتاغون عقدا يتيح له زيادة استخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي من غوغل في عمليات عسكرية مصنفة سرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الجيش الأميركي للتخلي تدريجا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي من أنثروبيك، نظرا لاعتراض الشركة على استخدام تلك التقنيات في المراقبة الداخلية الواسعة النطاق أو في الأسلحة الذاتية التشغيل.

ولم ترد غوغل على الفور على طلب للتعليق.

في شباط/فبراير أصدر ترامب تعليمات للحكومة الأميركية بـ”التوقف فورا” عن استخدام تقنية أنثروبيك، بعد أن أدرج وزير الدفاع بيت هيغسيث أنثروبيك في قائمة الشركات التي تشكل “خطرا على سلاسل التوريد” للأمن القومي.

وتطعن الشركة حاليا في هذه الإجراءات أمام القضاء.

وكان نموذج الذكاء الاصطناعي “كلود” الخاص بأنثروبيك الوحيد المُصرّح باستخدامه في عمليات سرية للجيش الأميركي.

وبعد أزمة أنثروبيك، توصلت شركة أوبن إيه آي المنافسة إلى اتفاق مع الحكومة لدمج واجهات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في هذا الإطار.

وبحسب موقع “ذا إنفورميشن” الإخباري المتخصص في التكنولوجيا، أبرمت شركة “إكس إيه آي” التي أسسها إيلون ماسك والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، عقدا مع البنتاغون بعد خلافه مع “أنثروبيك”.

وقال كاميرون ستانلي، كبير مسؤولي التحول الرقمي في البنتاغون، في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية إن “الاعتماد المفرط على مورد واحد ليس بالأمر الجيد إطلاقا”.

وتشير تقارير إلى أن اتفاقيات البنتاغون مع مزودي التكنولوجيا تنص على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن الحدود القانونية.

وطالب أكثر من 600 موظّف في غوغل الإثنين شركتهم برفض مقترح لوزارة الدفاع الأميركية من شأنه السماح بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة في عمليات عسكرية مصنّفة سرّية.

وتستند حملة الموظفين خصوصا إلى حَراك شهدته الشركة في العام 2018، نجح في حينه في دفع غوغل إلى التخلّي عن مشروع “مايفن” مع البنتاغون، الذي هدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الطائرات المسيّرة.

لكن خلال السنوات الأخيرة، سعت غوغل لتفعيل تطبيقاتها العسكرية تدريجيا، ومنافسة شركات مثل “أمازون ويب سيرفيسز” ومايكروسوفت على عقود الحوسبة السحابية الدفاعية.

