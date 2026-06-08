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البنتاغون يتهم “علي بابا” و”بايدو” وشركات أخرى بمساعدة الجيش الصيني

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أصدرت الولايات المتحدة الاثنين قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.

وكشفت وزارة الدفاع الأميركية هذه التصنيفات بعد أسابيع فقط من لقاء الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، فيما يسعى الجانبان إلى الحفاظ على الاستقرار في العلاقات الثنائية.

ودعا ترامب شي للقيام بزيارة مماثلة إلى واشنطن في أيلول/سبتمبر.

لكن إصدار القائمة المحدثة قد يؤدي إلى تأجيج التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي هذا الإصدار من البنتاغون بعد أشهر من نشره نسخة سابقة من القائمة قبل سحبها بعد فترة وجيزة دون تقديم أي تفسير.

وتشبه القائمة المحدثة إلى حد كبير النسخة السابقة التي نُشرت في شباط/فبراير، مع إعادة إدراج شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة فيها هما “تشانغ شن ميموري تكنولوجيز” و”يانغتسي ميموري تكنولوجيز”.

وقال النائب جون مولينار، الرئيس الجمهوري للجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالصين “هذه القائمة المحدثة للشركات العسكرية الصينية بمثابة تحذير للشركات الأميركية، وكل مستويات الحكومة، والشعب الأميركي”.

وحض الشركات الأميركية في بيان على “التوقف عن التعامل مع هذه التهديدات لأمننا القومي” وإلا فإنها تخاطر “بتمكين الصعود العسكري للصين”.

وتشمل الشركات المستهدفة أيضا بعض مجموعات التكنولوجيا الصينية الرئيسية العملاقة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما فيها علي بابا وبايدو وتينسنت.

بيس/الح

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