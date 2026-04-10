The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

البنتاغون ينفي “توبيخ” سفير الفاتيكان بسبب انتقاد البابا لترامب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

نفى البنتاغون الخميس تقريرا صحافيا عن استدعاء وزارة الدفاع الأميركية مبعوث الفاتيكان لدى الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير لتوبيخه على خلفية تصريحات للبابا لاوون الرابع عشر اعتُبرت انتقادا لاستخدام إدارة دونالد ترامب للقوة العسكرية.

وبحسب صحيفة “ذي فري برس” التي تشترك في ملكيتها مع شبكة “سي بي إس نيوز”، تلقى الكاردينال كريستوف بيار “توبيخا لاذعا” من وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات إلبريدج كولبي.

وأفاد التقرير الصحافي أن كولبي قال لممثل الفاتيكان إن الولايات المتحدة “تمتلك القوة العسكرية لفعل ما تشاء، وأن على الكنيسة أن تنحاز إليها”.

وفي خطاب ألقاه في كانون الثاني/يناير، ندد البابا لاوون الرابع عشر، أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، بما أسماه “الدبلوماسية القائمة على القوة”، وفي بركته بمناسبة عيد الفصح، حث “أولئك الذين يملكون القدرة على إشعال الحروب” على “اختيار السلام”.

ونفى البنتاغون والسفير الأميركي لدى الكرسي الرسولي معلومات “ذي فري برس” المرتبطة باجتماع كانون الثاني/يناير بين كولبي وبيار الذي تقاعد منذ ذلك الحين.

وقال البنتاغون في بيانٍ إنّ “التقارير الأخيرة عن الاجتماع مبالغ فيها ومشوّهة للغاية. لقد كان الاجتماع بين مسؤولي البنتاغون والفاتيكان نقاشا محترما وعقلانيا”.

وأضاف البيان “لقد ناقشا جملة مواضيع، بما في ذلك قضايا الأخلاق في السياسة الخارجية، ومنطق استراتيجية الأمن القومي الأميركي، وأوروبا، وإفريقيا، وأميركا اللاتينية، وغيرها”.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الفاتيكان برايان بيرش إنه تحدث الأربعاء مع الكاردينال بيار بشأن اجتماع كانون الثاني/يناير، وإنّ التقارير عنه “لا تعكس ما جرى”.

وأضاف بيرش “نفى الكاردينال بشدة ما ورد في وسائل الإعلام عن اجتماعه مع كولبي”، وقد “وصف الاجتماع بأنه صريح لكنه ودي للغاية” و”لقاء عادي”.

كل/جك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

