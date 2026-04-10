البنتاغون ينفي “توبيخ” سفير الفاتيكان بسبب انتقاد البابا لترامب

afp_tickers

3دقائق

نفى البنتاغون الخميس تقريرا صحافيا عن استدعاء وزارة الدفاع الأميركية مبعوث الفاتيكان لدى الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير لتوبيخه على خلفية تصريحات للبابا لاوون الرابع عشر اعتُبرت انتقادا لاستخدام إدارة دونالد ترامب للقوة العسكرية.

وبحسب صحيفة “ذي فري برس” التي تشترك في ملكيتها مع شبكة “سي بي إس نيوز”، تلقى الكاردينال كريستوف بيار “توبيخا لاذعا” من وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات إلبريدج كولبي.

وأفاد التقرير الصحافي أن كولبي قال لممثل الفاتيكان إن الولايات المتحدة “تمتلك القوة العسكرية لفعل ما تشاء، وأن على الكنيسة أن تنحاز إليها”.

وفي خطاب ألقاه في كانون الثاني/يناير، ندد البابا لاوون الرابع عشر، أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، بما أسماه “الدبلوماسية القائمة على القوة”، وفي بركته بمناسبة عيد الفصح، حث “أولئك الذين يملكون القدرة على إشعال الحروب” على “اختيار السلام”.

ونفى البنتاغون والسفير الأميركي لدى الكرسي الرسولي معلومات “ذي فري برس” المرتبطة باجتماع كانون الثاني/يناير بين كولبي وبيار الذي تقاعد منذ ذلك الحين.

وقال البنتاغون في بيانٍ إنّ “التقارير الأخيرة عن الاجتماع مبالغ فيها ومشوّهة للغاية. لقد كان الاجتماع بين مسؤولي البنتاغون والفاتيكان نقاشا محترما وعقلانيا”.

وأضاف البيان “لقد ناقشا جملة مواضيع، بما في ذلك قضايا الأخلاق في السياسة الخارجية، ومنطق استراتيجية الأمن القومي الأميركي، وأوروبا، وإفريقيا، وأميركا اللاتينية، وغيرها”.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الفاتيكان برايان بيرش إنه تحدث الأربعاء مع الكاردينال بيار بشأن اجتماع كانون الثاني/يناير، وإنّ التقارير عنه “لا تعكس ما جرى”.

وأضاف بيرش “نفى الكاردينال بشدة ما ورد في وسائل الإعلام عن اجتماعه مع كولبي”، وقد “وصف الاجتماع بأنه صريح لكنه ودي للغاية” و”لقاء عادي”.

كل/جك