البنك الدولي وتونس يوقعان اتفاقا بقيمة 430 مليون دولار لتعزيز قطاع الطاقة

أبرم البنك الدولي والحكومة التونسية الثلاثاء اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامجها لتحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها.

ويهدف البرنامج الممتد خمس سنوات إلى “دعم جهود الحكومة التونسية الرامية إلى ضمان توفير خدمات كهرباء مستدامة و منتظمة وبأسعار ميسّرة، وذلك من خلال التعجيل في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة”، بحسب ما قال البنك الدولي في بيان.

ويقدم برنامج التمويل الدعم لتونس في “تحقيق أهدافها المتمثلة في حشد 2,8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، لإضافة 2,8 جيجاوات من كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بحلول عام 2028″، بحسب المصدر ذاته.

ومن المتوقع أن يحدث البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل، خاصة خلال مرحلة بناء مشروعات الطاقة المتجددة وسيساعد على خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23%.

