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البنك الدولي يخفض توقعات النمو في العالم بسبب حرب إيران

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خفض البنك الدولي الخميس توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ تفشي كوفيد، مع تأثّر بلدان من بينها الإمارات والسعودية بشكل أكبر، فيما حذّر من تفاقم التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط على العالم.

وقال المصرف في بيان رافق نشر تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية إنه يُتوقع الآن أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2,5 في المئة في 2026، مقارنة مع 2,9 في المئة في 2025، مع بلوغ معدّل التضخم العام أربعة في المئة. 

وأدّت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، متسببة بازدياد التضخم مع احتمال ارتفاع معدلات الفائدة في ظل سعي المصارف المركزية للسيطرة على الزيادات في الأسعار.

وقال البنك الدولي إنه سيتيح فورا للبلدان النامية التي كانت الأكثر تأثّرا بالأزمة مبلغا قدره 60 مليار دولار. وأفاد بأن المبلغ يمكن أن يزداد إلى 100 مليار دولار خلال 15 شهرا.

وتم خفض التوقعات في التقرير الجديد بالنسبة الى ثلثي الاقتصادات بالمقارنة مع التوقعات الصادرة في كانون الثاني/يناير هذا العام.

وحذّر مسؤولو البنك الدولي من الطبيعة غير المتساوية للصدمة إذ تؤثّر على البلدان النامية ذات الدخل المنخفض أكثر من الاقتصادات المتقدّمة.

ومن البلدان التي ستشهد أكبر خفض في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الإمارات العربية المتحدة والسعودية وتركيا وبنغلادش.

اها/لين/ب ق

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