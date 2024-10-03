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البنك الدولي يعيد تخصيص موارد لتقديم مساعدات عاجلة للنازحين في لبنان

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أعلن البنك الدولي الخميس إعادة تخصيص موارد كانت مقررة لبرامج تنمية في لبنان، لتقديم مساعدات عاجلة للنازحين جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة.

وأعلنت المؤسسة المالية ومقرها واشنطن في بيان “قام البنك الدولي بتفعيل خطته للاستجابة الطارئة لتخصيص الموارد الموجودة في محفظة لبنان لتلبية الحاجات الطارئة للسكان”.

ولدى البنك الدولي حاليا 1,5 مليار دولار لتمويل برامج في لبنان ترتبط بزهاء 20 مشروعا. وسيتم إعادة تخصيص جزء من هذا المبلغ لغرض المساعدات.

وأضاف أن هذه المساعدات الطارئة “ستقدم بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في التنمية وفي المجال الإنساني”.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر حملة قصف جوي مكثفة يقول إنها ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، بعد عام من تبادل القصف عبر الحدود في أعقاب فتح الحزب جبهة “إسناد” لغزة في الحرب بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووفقا للسلطات اللبنانية، نزح 1,2 مليون شخص في لبنان منذ بدء القصف المكثف الأسبوع الماضي. كما قتل أكثر من ألفي شخص منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله العام الماضي، بينهم أكثر من ألف منذ 23 أيلول/سبتمبر.

الس/ليل-كام/سام

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