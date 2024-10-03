البنك الدولي يعيد تخصيص 250 مليون دولار لتقديم مساعدات طارئة للبنان

afp_tickers

2دقائق

أعلن البنك الدولي الخميس تخصيص مبلغ 250 مليون دولار من المساعدات للبنان كان من المقرر استخدامه أصلا لتطوير الطاقات المتجددة، لتقديم مساعدات طارئة للنازحين جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة.

وأعلنت المؤسسة المالية ومقرها واشنطن في بيان “قام البنك الدولي بتفعيل خطته للاستجابة الطارئة لتخصيص الموارد الموجودة في محفظة لبنان لتلبية الحاجات الطارئة للسكان”.

وأضاف أن هذه المساعدات الطارئة “ستقدم بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في التنمية وفي المجال الإنساني”.

كان البرنامج مخصصا في البداية لتعزيز شبكة الكهرباء في لبنان من خلال جعلها أكثر استقلالية باستخدام الطاقات المتجددة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر حملة قصف جوي مكثفة يقول إنها ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، بعد عام من تبادل القصف عبر الحدود في أعقاب فتح الحزب جبهة “إسناد” لغزة في الحرب بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووفقا للسلطات اللبنانية، نزح 1,2 مليون شخص في لبنان منذ بدء القصف المكثف الأسبوع الماضي. كما قتل أكثر من ألفي شخص منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله العام الماضي، بينهم أكثر من ألف منذ 23 أيلول/سبتمبر.

الس/ليل/كام