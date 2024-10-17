البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مع تراجع التضخم

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أعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، ما يساهم بخفض تكاليف الاقتراض مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو بأسرع من المتوقع.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ فرانكفورت مقرا له أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، وذلك في أعقاب خفض مماثل جرى خلال اجتماعه الأخير في أيلول/سبتمبر.

وهذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين منذ أن بدأ عملية خفض تكاليف الاقتراض في استجابة لتراجع التضخم.

ومنذ حزيران/يونيو خفّض المركزي أسعار الفائدة التي وصلت ذروتها عند أربع نقاط، لثلاث مرات متتالية، لتصبح حاليا عند 3,25% بعد الخفض الأخير.

وجاء القرار إثر مراجعة متأخرة الخميس لبيانات التضخم المتراجعة لشهر أيلول/سبتمبر في منطقة اليورو.

وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو ارتفاعا بنسبة 1,7% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر، وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات، أي أقل بنحو 0,1 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي إن البنك لم يحقق “انتصارا كاملا” على التضخم، لكنها رأت في تراجع ضغوط الأسعار علامة إيجابية.

وأضافت “هل قضينا على التضخم؟ ليس بعد. هل نحن بصدد ذلك؟ نعم”.

وعقد المسؤولون عن أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي اجتماعهم في سلوفينيا لدراسة الوضع واتخاذ قرارهم، وذلك خلال قيامهم بإحدى جولاتهم المنتظمة بعيدا عن المقر الرئيسي للمؤسسة في فرانكفورت.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها لكبح التضخم في أعقاب تفشي فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.

وحذرت لاغارد من أن المخاطر التي تهدد النمو “تظل تميل إلى الجانب السلبي” وسط ضعف الثقة بالأعمال والنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وكان صنّاع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أعطوا الانطباع في أيلول/سبتمبر بأنّ شهر كانون الأول/ديسمبر سيكون الوقت المناسب لخفض جديد لأسعار الفائدة، متمسكين بخفض واحد في كل فصل.

سيا/سام/بم