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البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي الى 45%

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خفض البنك المركزي التركي الخميس سعر الفائدة الرئيسي من 47,5% إلى 45% مستبقا ارتفاعا متوقعا في معدل التضخم في كانون الثاني/يناير.

ويأتي هذا الخفض الثاني خلال شهرين طبقا لتوقعات المحللين، بعد انخفاض التضخم إلى أقل من 45% في كانون الأول/ديسمبر على أساس سنوي.

وأكد البنك المركزي في بيان “في حين انخفض الاتجاه الأساسي للتضخم في كانون الأول/ديسمبر تفيد المؤشرات بتسجيل ارتفاع في كانون الثاني/يناير تماشيا مع التوقعات”.

وأضاف البنك المركزي “سيتم الحفاظ على التوجه التقييدي للسياسة النقدية حتى يتراجع التضخم بشكل دائم” مشددا على أن “توجه الأسعار (…) لا يزال يشكل مخاطر على تباطؤ التضخم”.

وللتعامل مع ارتفاع الأسعار الذي يعود إلى ضعف العملة المحلية، قام البنك المركزي برفع معدل الفائدة الرئيسي من 8,5 إلى 50% بين شهري حزيران/يونيو 2023 وآذار/مارس 2024.

وكان التضخم الذي تجاوز 75% في أيار/مايو 2024 على أساس سنوي، تباطأ في كانون الأول/ديسمبر للشهر السابع على التوالي، إلى 44,3% على أساس سنوي.

ربى/ليل/غ ر

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