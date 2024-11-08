البنك المركزي التركي يرفع توقعاته بشأن التضخم

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رفع البنك المركزي التركي الجمعة توقعاته المرتبطة بالتضخم للعامين الحالي والمقبل، في وقت تواصل أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعها، رغم رفع معدلات الفائدة.

يتوقع المصرف المركزي الآن أن تصل نسبة التضخم إلى 44 في المئة في نهاية العام 2024، مقارنة مع تقدير سابق في آب/اغسطس بلغ 38 في المئة.

ويتوقع أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 21 في المئة بحلول أواخر العام 2025 مقارنة مع 14 في المئة في التوقعات الأخيرة.

وقال حاكم البنك المركزي فاتح كاراهان للصحافيين إن “اتّجاه التضخم الكامن يتحسّن لكن بشكل أبطأ من المتوقع”.

وبدأ البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار بعدما تخلى الرئيس رجب طيب إردوغان عن معارضته لتشديد السياسة النقدية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50 في المئة للشهر السابع على التوالي.

وبلغ التضخم ذروته في أيار/مايو مسجلا 75,45 في المئة، مدفوعا بضعف الليرة التركية.

ربا/لين/ص ك