البورصة السعودية تتراجع بنحو 7 بالمئة على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية

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تراجعت البورصة السعودية (تداول) الأحد بنسبة 6.78 بالمئة، وفق البيانات المنشورة على موقعها الإلكتروني الرسمي، في أكبر تراجع لها منذ جائحة كوفيد، وذلك بعد المخاوف التي أثارها فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية عامة.

وأشارت البيانات إلى أنّ مؤشر الأسهم السعودية تراجع 805 نقطة منخفضا إلى 11,077 نقطة.

واعتبرت قناة “الإخبارية” الحكومية على منصة “إكس” أنّ التراجع يشكّل “أكبر خسارة يومية منذ خمسة أعوام”، متحدثة عن “جلسة دامية” شهدت تراجع أكثر أسهم من 70 شركة سعودية على رأسها شركة “أرامكو” النفطية العملاقة.

وقالت إنّ “التعريفات الجمركية لترامب أتت بثقلها على الأسواق العالمية وعلى الأسواق السعودية تحديدا في هذا اليوم”.

وأشارت “الإخبارية” إلى تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 8,4 بالمئة، والقطاع المصرفي 6,9 بالمئة، والاتصالات 5,9 بالمئة، والطاقة 5,29 بالمئة.

وتراجع سهم شركة “أرامكو”، درّة تاج الاقتصاد السعودي الأكبر في الشرق الأوسط، 6,2 بالمئة.

وتعد أرامكو إحدى شركتين غير أميركيتين فقط على لائحة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة نحو 1,7 تريليون دولار، حسب بيانات موقع “كمبانيز ماركت كاب”.

وهي المصدر الرئيسي لتمويل “رؤية 2030″، خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط.

وحقّقت الشركة أرباحا قياسية في 2022 بلغت 161,1 مليار دولار، قبل أنّ تتراجع في العاميين التاليين على وقع تراجع أسعار النفط، مسجلة 106 مليارات دولار في 2024.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” الحكومية البارزة أنّ “سوق الأسهم السعودية فقدت أكثر من نصف تريليون ريال من قيمتها السوقية خلال تعاملات الأحد؛ وكان الجزء الأكبر من الخسائر لسهم شركة أرامكو التي تراجعت قيمتها السوقية أكثر من 340 مليار ريال (90 مليار دولار)”.

– رسوم وبورصات في دول الخليج –

وستواجه المنتجات السعودية ومثيلتها من قطر والكويت وعمان والإمارات رسوما قدرها 10 بالمئة، وفق ما تشير قائمة بالدول المشمولة بهذه الرسوم نشرها الأبيض الأربعاء. وهي من الرسوم الأدنى التي فرضها ترامب على دول عدة.

وبلغ إجمالي التجارة الثنائية بين السعودية الولايات المتحدة في 2023 نحو 112 مليار ريال سعودي (29,7 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأميركي.

وبلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة في تلك السنة، 60 مليار ريال (16 مليار دولار) شكّل النفط الخام منهم 51,5 مليار ريال (13,7 مليار دولار). فيما بلغ صادرات القطاع غير النفطي 8,5 مليارات ريال (2,3 مليار دولار).

في المقابل، بلغت الصادرات الأميركية إلى السعودية في العام 2023 نحو 52 مليار ريال (13,8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 20 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وتراجعت أيضا اليوم أسواق مالية خليجية أخرى.

فقد تراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت 5,7 بالمئة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، وتراجعت بورصة قطر 4,2 بالمئة، حسب وكالة الأنباء القطرية. وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 2,6 بالمئة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

علما أن سوقي أبوظبي ودبي الماليتين مغلقتان الأحد.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من تبعات على الاقتصاد العالمي بعد إقرار الرئيس الاميركي الرسوم الجمركية على دول منافسة وحليفة على السواء.

وكانت الأسواق العالمية سجّلت تراجعا خلال الأيام الماضية على الخلفية ذاتها.

وواصلت أسواق الأسهم الأوروبية الجمعة تراجعها.

وخسرت باريس 0,86 في المئة، وفرانكفورت 0,70 في المئة، وزوريخ 0,86 في المئة، وميلانو 1,55 في المئة.

في آسيا، تكبّدت بورصة طوكيو خسائر إضافية عند الإغلاق الجمعة، فانخفض مؤشر نيكاي الرئيسي 2,75 في المئة وخسر مؤشر توبكس 3,37 في المئة.

ويتوقّع محللون أنّ تواصل هذه الأسواق تراجعها مع فتح الأسواق صباح الإثنين.

هت/رض