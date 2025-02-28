البيتكوين دون 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر
انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع تزايد عمليات البيع في قطاع العملات المشفرة وسط التقلبات في الأسواق العالمية.
وتراجعت العملة الرقمية مسجلة 79525,88 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، هو أدنى مستوياتها منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر وبانخفاض حاد عن المستوى القياسي الذي سجلته الشهر الماضي وتجاوز 109 آلاف دولار.
وشهدت هذه العملة ارتفاعا كبيرا بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن وعد خلال حملته الانتخابية بتخفيف القوانين المنظمة للعملات الرقمية وبجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم.
وكان ارتفاع قيمة البيتكوين متوافقا مع المكاسب في الأسواق العالمية لكن تلك الحيوية خفت في الأسابيع الأخيرة وسط مساعي الرئيس الأميركي اتباع سياسة صارمة تتمثل بفرض رسوم جمركية على شركاء بلاده والتهديد بإشعال حرب تجارية عالمية.
كما أثارت تعهداته بخفض الضرائب والحد من الهجرة مخاوف من احتمال تسببه بعودة التضخم، ما أجبر الاحتياطي الفدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا بينما أشارت البيانات الأخيرة إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
دان/غد/ص ك