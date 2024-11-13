البيتكوين يتخطى عتبة 90 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخه

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تخطّى البيتكوين عتبة 90 ألف دولار للمرّة الأولى في تاريخه بدفع من الآمال المعلّقة على الولاية الجديدة لدونالد ترامب الذي يتوقّع أن يقرّ تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات الرقمية.

وقد بلغ البيتكوين، وهو أهمّ العملات الرقمية رسملةً، عتبة 91548 دولارا قرابة الساعة 14,55 بتوقيت غرينيتش.

ومنذ الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 30 %. وقد تخطّت العملة الرقمية عتبة 80 ألف دولار الأحد بعدما سجّلت رقما قياسيا في آذر/مارس.

وكان ترامب وصف العملات الرقمية بعملية نصب واحتيال خلال ولايته الأولى، لكنّ موقفه تغيّر بالكامل في هذا الشأن، حتّى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة متعهّدا بجعل الولايات المتحدة “العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية”.

وتطرّق ترامب خلال حملته الانتخابية إلى فكرة إقامة احتياطي وطني استراتيجي للبيتكوين. وهو حظي خلال حملته بدعم مجموعات ناشطة في مجال العملات الرقمية.

ويرتكز البيتكوين الذي كان الغرض منه بداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجّل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدال وهي ما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.

لول/م ن/رض