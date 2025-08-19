The Swiss voice in the world since 1935
البيت الأبيض: أمريكا تبحث أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواصل مناقشة مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والذي قبلته الحركة الفلسطينية.

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض “لا أعتقد أن قبول حماس لهذا المقترح مصادفة كونه جاء بعد أن نشر رئيس الولايات المتحدة بيانا قويا للغاية حول هذا الصراع على منصة تروث سوشيال أمس”.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير محمد عطية)

