البيت الأبيض: أمريكا تسعى إلى إعادة طرفي الصراع في السودان إلى طاولة المفاوضات

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واشنطن (رويترز) – قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين يوم الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على دفع طرفي الصراع في السودان إلى عقد محادثات سلام لإنهاء الحرب الأهلية.

وأضاف كيربي “لا نزال نصب تركيزنا بالأساس على إعادة الطرفين في السودان إلى الطاولة” مضيفا أن واشنطن تشارك بقوة في الجهود الدبلوماسية المبذولة في تلك العملية.

وبدأت يوم الأربعاء المحادثات الرامية إلى إنهاء العنف المستمر في السودان منذ 16 شهرا.