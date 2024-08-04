البيت الأبيض: أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان وتنشر مزيدا من القوات بالشرق الأوسط

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واشنطن (رويترز) – قال جوناثان فاينر نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الأحد إن الولايات المتحدة طلبت من مواطنيها مغادرة لبنان وقررت نشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط في إجراء وقائي ودفاعي.

وأضاف فاينر في حديث لشبكة (سي.بي.إس) “هدفنا هو خفض التصعيد. هدفنا هو الردع وهدفنا هو الدفاع عن إسرائيل”.

وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء.