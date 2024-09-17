البيت الأبيض: أمريكا تعتقد بأن الصراع بين إسرائيل وحزب الله يتطلب حلا دبلوماسيا

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واشنطن (رويترز) – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد بأن هناك حاجة إلى حل دبلوماسي للصراع الدائر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وتعهد حزب الله بالرد بعد أن حمل إسرائيل مسؤولية تفجير أجهزة اتصال محمولة يوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 2750 آخرين، بينهم العديد من مقاتلي الجماعة المسلحة وسفير إيران إلى بيروت.

وقالت جان بيير “لذا فإننا نستمر في الاعتقاد بأنه… يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لهذا (الصراع)”.