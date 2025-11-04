البيت الأبيض: أمريكا تعمل مع دول أخرى لإنهاء الصراع في السودان

واشنطن (رويترز) – أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لإنهاء الصراع في السودان، وذلك بعد ورود تقارير عن عمليات قتل جماعي خلال سقوط مدينة الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع شبه العسكرية الأسبوع الماضي.

وشكل استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وهي آخر معقل للجيش السوداني في دارفور، علامة فارقة في الحرب الأهلية في السودان، حيث منح هذه القوات سيطرة فعلية على أكثر من ربع مساحة الإقليم.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض “تنخرط الولايات المتحدة بنشاط في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في السودان”.

وأعلن مدعون بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين أنهم يجمعون أدلة على ما أثير عن ارتكاب جرائم قتل جماعي واغتصاب في الفاشر.

وأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة أن مئات من المدنيين والمقاتلين العزل ربما يكونون قد قُتلوا خلال سقوط المدينة.

وتحدث شهود عن قيام مقاتلي قوات الدعم السريع بفصل الرجال عن النساء والأطفال، مع سماع دوي إطلاق نار بعد ذلك. وتنفي قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين.

