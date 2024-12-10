البيت الأبيض: أمريكا على اتصال وثيق مع إسرائيل والمعارضة السورية

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واشنطن (رويترز) – قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن المسؤولين الأمريكيين يجرون اتصالات وثيقة مع جماعات المعارضة السورية والمسؤولين الإسرائيليين في ظل تطور الأوضاع.

وأضاف كيربي أن فريق الأمن القومي يبقي الرئيس جو بايدن مطلعا على الأمر بشكل كامل وأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء.

وذكر أن الولايات المتحدة ليست مشتركة في أي عمليات إسرائيلية في سوريا وأن إسرائيل أوضحت أن هذه “تدابير مؤقتة لضمان أمنها”.

وتابع أن الولايات المتحدة تريد ضمان أن يتمكن الشعب السوري من تقرير مستقبله وضمان حدوث تطور يقوده السوريون نحو “حكم أفضل وأوسع تمثيلا”.