البيت الأبيض: أمريكا على اتصال وثيق مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية بشأن منبج

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(رويترز) – قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع تركيا بشأن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن من منبج في شمال سوريا بعد تقدم جماعات معارضة مسلحة مدعومة من أنقرة.

وذكر مصدر بالمعارضة السورية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق يضمن الانسحاب الآمن للقوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة من منبج المحاصرة.