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البيت الأبيض: أمريكا قلقة للغاية من أنباء هجوم حزب الله على المخابرات الإسرائيلية

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد إزاء التقارير التي تحدثت عن هجوم صاروخي شنته جماعة حزب الله اللبنانية على جهاز المخابرات الإسرائيلي.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد مع ذلك أن الحل الدبلوماسي يمكن أن يخفف من حدة التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن “إنه أمر مقلق للغاية. هناك أدلة مرة أخرى… على أن إسرائيل تواجه تهديدا من جماعة إرهابية مدعومة من إيران”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال “ينبغي ألا تعيش أي دولة تحت وطأة هذه التهديدات على حدودها مباشرة”.

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