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البيت الأبيض: أمريكا ما زالت تحافظ على تعزيز وضع قواتها بالشرق الأوسط

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واشنطن (رويترز) – وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي يوم الاثنين هجوم جماعة حزب الله اللبنانية على إسرائيل هذا الأسبوع بأنه “كبير” وقال إن واشنطن ما زالت تحافظ على تعزيز تمركز قواتها في المنطقة.

وأضاف كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان على علم بالتطورات بين حزب الله وإسرائيل وقت حدوثها وإن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين على مدى مطلع الأسبوع.

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