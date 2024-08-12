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البيت الأبيض: أمريكا مستعدة لهجمات كبيرة قد تشنها إيران

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة استعدت لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وأضاف كيربي للصحفيين أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة في الأيام القليلة الماضية، وتشارك إسرائيل مخاوفها بشأن هجوم محتمل تدعمه إيران بعد أن اتهمت طهران وحركة حماس الفلسطينية إسرائيل باغتيال زعيم الحركة إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية الشهر الماضي.

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