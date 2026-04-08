البيت الأبيض: إيران أبدت استعدادها لتسليم اليورانيوم المخصب

واشنطن 8 أبريل نيسان (رويترز) – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الأربعاء إن إيران أبدت استعدادها لتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، مضيفة أن هذه المسألة من أهم أولويات الرئيس دونالد ترامب.

ويقول ترامب إن منع إيران من تطوير سلاح نووي كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته لشن الحرب. وتنفي إيران منذ وقت طويل سعيها لتطوير سلاح نووي.

وقالت ليفيت في إفادة صحفية “هذه المسألة لن يتراجع عنها الرئيس فهي خط أحمر وهو ملتزم بضمان تنفيذها”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الإيرانيون قد أبدوا استعدادهم لتسليم اليورانيوم، أجابت ليفيت دون الخوض في التفاصيل “نعم، لقد فعلوا”.

وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة عندما شنت إسرائيل هجماتها الأولى في يونيو حزيران. وتقول الوكالة إنه إذا جرى تخصيب اليورانيوم بنسبة أكبر فسيوفر ذلك كمية تكفي لصنع عشرة أسلحة نووية.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فحسب.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن ما يقرب من نصف اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة كان مخزنا في مجمع أنفاق في أصفهان، ومن المرجح أنه لا يزال هناك.

ويعد مجمع الأنفاق الهدف الوحيد الذي لم يتضرر بشدة على ما يبدو في الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران الماضي على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث للصحفيين بشكل منفصل اليوم الأربعاء “إنه مدفون الآن، ونحن نراقبه. نعرف تماما ما يملكونه، وهم يعلمون ذلك أيضا”.

وأضاف أن واشنطن تحتفظ بالحق في شن المزيد من الضربات العسكرية التي تستهدف اليورانيوم المخصب إذا لزم الأمر.

وفي خطاب للأمة مساء اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اليورانيوم المخصب في طهران سيُزال إما بالاتفاق أو بالقوة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)