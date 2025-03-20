البيت الأبيض: الرسوم الجمركية المتبادلة ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل

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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي الخميس أن الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي يريد الرئيس دونالد ترامب فرضها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 نيسان/أبريل.

وقالت ليفيت “كان الرئيس واضحا خصوصا بشأن نيته بالنسبة للثاني من نيسان/أبريل الذي سيكون يوما عظيما لبلدنا”، مؤكدة أن “رسوما جمركية ضخمة ستدخل حيز التنفيذ”.

وتعني “الرسوم الجمركية المتبادلة” فرض المستوى نفسه من الرسوم على المنتجات الواردة من بلد ما عند دخولها إلى أسواق الولايات المتحدة، كذلك المفروض على المنتجات الأميركية المصدّرة الى البلد ذاته.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن “الدول ستخضع لنسب نرى أنها تمثل التعريفات الجمركية التي تطبقها”.

وأضاف “سنذهب إليهم ونقول لهم: هذا هو مستوى رسومكم الجمركية، والحواجز غير الجمركية، والتلاعبات التي تتم على سعر صرف عملتكم”، مضيفا أنه إذا تخلت الدول المعنية عن هذه الممارسات، “لن نطبق الرسوم الجمركية”.

وينتقد ترامب شركاء الولايات المتحدة التجاريين لعدم فتح أسواقهم أمام المنتجات الأميركية بقدر ما تفعل الولايات المتحدة تجاه المنتجات الواردة من الخارج.

وندد ترامب مرارا، سواء خلال الحملة الرئاسية أو منذ عودته إلى المكتب البيضوي، بالعجز التجاري للولايات المتحدة مع شركائها التجاريين الرئيسيين، مشيرا خصوصا إلى الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

كذلك، دافع الرئيس الأميركي على نطاق واسع عن أهمية الرسوم الجمركية، وخصوصا لحماية الصناعة الأميركية وتمويل الميزانية الفدرالية جزئيا، لكنه استخدمها حتى الآن بشكل أساسي كوسيلة ضغط في مفاوضات دبلوماسية مع دول عدة.

وينطبق هذا خصوصا على رسوم جمركية بالغة 25% أراد ترامب فرضها على المنتجات الكندية والمكسيكية في بداية شباط/فبراير، وأجّلها منذ ذلك الحين حتى دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل، وكذلك على رسوم إضافية على المنتجات الصينية قدرها 20% مقارنة بمستواها في نهاية العام 2024، دخلت حيز التنفيذ.

وفرض ترامب لفترة وجيزة رسوما جمركية على السلع الكولومبية قبل أن يسحبها بعد أقل من 24 ساعة، في إطار نزاع بشأن إعادة مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير نظامي.

كذلك، فرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم لحماية الصناعة المحلية. وردت عدة دول أو كتل، على هذه الرسوم بينها الاتحاد الأوروبي.

وفي مواجهة الإجراءات الانتقامية، هدد الرئيس الأميركي بفرض ضرائب على سلسلة من المنتجات الأوروبية، بدءاً بالنبيذ والمشروبات الروحية.

الس/س ح/غ ر