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البيت الأبيض: بايدن حث نتنياهو على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان، وخاصة في المناطق المأهولة بالسكان في بيروت، بينما كرر دعمه لاستهداف مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين ناقشا في اتصال هاتفي “الحاجة الملحة لتجديد الدبلوماسية للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس” في قطاع غزة.

وأفاد البيت الأبيض أن بايدن بحث مع نتنياهو الوضع الإنساني في غزة والضرورة الملحة لاستعادة الوصول إلى الشمال، بما في ذلك إعادة تفعيل الممر من الأردن على الفور.

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