البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع رئيس الإمارات غزة والسودان والذكاء الاصطناعي يوم الاثنين

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واشنطن (رويترز) – يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل لإجراء محادثات بخصوص قضايا تتراوح بين الحرب في غزة والسودان وتطوير ذكاء اصطناعي منضبط.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الزيارة ستكون الأولى على الإطلاق لرئيس دولة خليجية إلى واشنطن، مضيفا أن نائبة الرئيس كاملا هاريس ستلتقي على نحو منفصل مع رئيس الإمارات.

وأضاف كيربي للصحفيين إن المناقشات ستركز أيضا على المناخ والطاقة النظيفة ودور الإمارات كشريك في شراكة البنية التحتية العالمية لمجموعة السبع.