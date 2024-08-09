البيت الأبيض: بايدن لن يسمح “للمتطرفين” بإخراج محادثات غزة عن مسارها

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واشنطن (رويترز) – قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تسمح “للمتطرفين”، بما في ذلك في إسرائيل، بإخراج محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عن مسارها.

واتهم كيربي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإطلاق ادعاءات كاذبة.

ووصف كيربي مزاعم سموتريتش بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون استسلاما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأنها مزاعم “خاطئة تماما”.

وأضاف أن سموتريتش يضلل الجمهور الإسرائيلي.