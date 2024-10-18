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البيت الأبيض: بايدن وشتاينماير ينسقان الجهود لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط

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برلين (رويترز) – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن نسق مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين يوم الجمعة جهودا لدعم أوكرانيا وتهدئة الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر البيت الأبيض في بيان عقب اجتماع بايدن وشتاينماير “الرئيس (بايدن) أكد على العلاقة الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية الوثيقة بين الولايات المتحدة وألمانيا”.

ويزور بايدن برلين يوم الجمعة للقاء حلفاء أوروبيين بارزين لبحث قضايا ملحة مع اقتراب موعد الانتخابات في الولايات المتحدة.

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