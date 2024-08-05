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البيت الأبيض: بايدن وملك الأردن بحثا جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله ناقشا يوم الاثنين الجهود المبذولة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن توعدت إيران بالرد على إسرائيل بعد مقتل زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف البيت الأبيض في بيان “بحث الزعيمان جهودهما لتهدئة التوتر في المنطقة، بما في ذلك من خلال وقف فوري لإطلاق النار (وإبرام) اتفاق لإطلاق سراح الرهائن”.

جاء ذلك بعد زيارة نادرة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى إيران.

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