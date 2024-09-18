البيت الأبيض: بايدن يبحث مع رئيس الإمارات غزة والسودان والذكاء الاصطناعي يوم الاثنين

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واشنطن (رويترز) – يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل لإجراء محادثات بخصوص قضايا تتراوح بين الحرب في غزة والسودان وتطوير ذكاء اصطناعي منضبط.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن نائبة الرئيس كاملا هاريس ستلتقي على نحو منفصل مع رئيس الإمارات.

وأضاف كيربي للصحفيين أن المناقشات ستركز أيضا على المناخ والطاقة النظيفة ودور الإمارات كشريك في شراكة البنية التحتية العالمية لمجموعة السبع.

كما نشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم الأربعاء نبأ عن زيارة رئيس الإمارات المزمعة للولايات المتحدة.

وقالت إن الزعيمين سيبحثان “سبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدما وازدهارا للجميع”.