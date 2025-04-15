البيت الأبيض: ترامب تحدث مع سلطان عمان بشأن محادثات إيران

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث يوم الثلاثاء مع سلطان عُمان بشأن الجولة القادمة من المحادثات مع إيران المقرر عقدها يوم السبت.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض لصحفيين إن الهدف النهائي لترامب في المحادثات، التي شملت جلسة أولى يوم السبت الماضي، هو استخدام المفاوضات لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأضافت أن ترامب وسلطان عمان ناقشا أيضا العمليات الأمريكية الجارية ضد الحوثيين في اليمن.