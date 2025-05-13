البيت الأبيض: ترامب سيلتقي مع الشرع يوم الأربعاء في السعودية

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(رويترز) – قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية يوم الأربعاء في إطار جولة الرئيس الأمريكي بمنطقة الخليج.

ولم ترد بعد تفاصيل حول أي مناقشة بين الشرع وترامب لكن أي لقاء سيمثل تحولا جذريا بالنسبة للرئيس السوري الذي كان قبل وصوله إلى السلطة العام الماضي يتزعم (هيئة تحرير الشام)، وهي جماعة معارضة سورية كانت مرتبطة سابقا بتنظيم القاعدة وصنفتها واشنطن منظمة إرهابية.

وقالت أربعة مصادر على الأقل لرويترز في وقت سابق إن هناك مساع حثيثة من أجل عقد لقاء بين الشرع وترامب من جانب السعودية، أول محطة في جولة الرئيس الأمريكي بمنطقة الخليج، ومن جانب قطر وتركيا الداعمتين للإدارة السورية الجديدة.

ولكن عدة مصادر كانت قد أبدت الحذر بشأن ما إذا كان اللقاء سيُعقد نظرا لترقب موافقة ترامب.

ويحظى الشرع بدعم من دول الخليج الغنية ومن تركيا في الوقت الذي يُعيد فيه بناء بلاده التي عانت من الحرب لأكثر من 13 عاما، لكنه أحرز تقدما أبطأ مع الغرب ولم يتمكن سوى بشكل محدود من تأمين أي تخفيف للعقوبات الأمريكية.