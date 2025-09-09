البيت الأبيض: ترامب وجه ويتكوف لإبلاغ قطر بأن إسرائيل على وشك شن هجوم

واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن اعتقاده بأن الهجوم الإسرائيلي على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر مؤسف، وإنه وجه المبعوث ستيف ويتكوف لتحذير قطر من الهجوم.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب تحدث بعد الهجوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر وأكد للأخير أن “مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيهم”.

