The Swiss voice in the world since 1935
البيت الأبيض: ترامب وجه ويتكوف لتحذير قطر من هجوم إسرائيلي وشيك

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من جيف ميسون وستيف هولاند

واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر عن “استيائه الشديد” إزاء الضربة الإسرائيلية على أهداف لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر، ووجه أحد كبار مساعديه، المبعوث ستيف ويتكوف، لتحذير قطر من الهجوم الوشيك.

وقالت حماس، المسؤولة عن الهجوم على جنوب إسرائيل من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، إن خمسة من أعضائها قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، بمن فيهم نجل زعيم حماس في غزة بالخارج خليل الحية.

وتعتبر الولايات المتحدة قطر حليفا قويا في الخليج واعتمدت على القطريين للعب دور وسيط في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الجيش الأمريكي أبلغ الإدارة صباح الثلاثاء بأن ضربة إسرائيلية ستحدث. وامتنعت عن الإجابة عندما سُئلت عمن أبلغ الجيش الأمريكي.

وأضافت أنه عندما علم ترامب بالأمر، وجه المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف لتحذير قطر.

وتابعت أنه بعد الضربة، تحدث ترامب مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد ترامب لأمير قطر أن “مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضي قطر”. وأشارت ليفيت إلى الضربة باعتبارها “حادثة مؤسفة” وقالت إن ترامب “يشعر باستياء شديد” إزاء الهجوم.

وتحاول الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين والتطلع إلى خطة في غزة لمرحلة ما بعد الصراع.

وقالت ليفيت إن “القصف أحادي الجانب داخل قطر – وهي دولة ذات سيادة وحليف وثيق للولايات المتحدة تعمل جاهدة على المخاطرة بشجاعة معنا للتوسط في السلام – لا يخدم أهداف إسرائيل أو أمريكا”.

وأضافت “ومع ذلك فإن القضاء على حماس، التي استفادت من مأساة سكان غزة، هدف نبيل. وقد أصدر الرئيس ترامب على الفور توجيهات للمبعوث الخاص ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك، وهو ما فعله”.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

